Ametnik võttis valla eestkostel olnud inimeste raha endale

Lisaks juristi ametikohustele täitis Kaire Sädemets täiendava tööülesandena Rapla vallavalitsuse eestkostele määratud inimeste asjaajamist, mille eest maksti talle 1. augustist 2019 kuni 30. juunini 2021 täiendavat töötasu. Kaire Sädemets, kellele oli Rapla vallavalitsuse eestkostele määratud inimeste esindamiseks usaldatud ligipääs nende arvelduskontodele, omastas süüdistuse järgi paari aasta jooksul vallalt ja selle eestkostetavatelt Delfi teatel kokku üle 20 000 euro. Kohtuasjast selgub, et Kaire kandis eestkostetavate kontodelt raha enda kontole või võttis raha välja pangaautomaadist. Et tõendada eestkostel olevate inimeste kasuks tehtud kulusid ja varjata omastamist, võltsis Kaire kuludokumente. Dokumendid esitas ta Pärnu maakohtule, et tõendada valla eestkostel olevate inimeste kasuks tehtud kulutusi.