OTSEBLOGI | Slovjanski linnas hukkus Venemaa raketirünnakus kaheaastane poiss

Ühendkuningriigi kaitseministeerium on oma igapäevasel luurebriifingul väitnud, et Ukraina väed on sunnitud „korrapäraselt taganema“ positsioonidelt, mis neil varem olid vaidlusi tekitanud Bahmuti linnas, ning et viimase kahe päeva jooksul on toimunud intensiivne suurtükiväe pommitamine.