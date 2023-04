Pettur müüs võltskella 6000 euro eest ja sai kohtus karistuse kätte

Süüdistuse järgi pakkus Chris 2020. aasta oktoobris internetikeskkonnas 6500 euro eest müügiks võltsitud käekella Rolex Submariner Date, väites, et ostis kella Belgias ametlikust Rolexi poest. Ostjaga kohtus ta Ülemiste keskuse juures ja esitles end teise nimega. Chris müüs võltsitud käekella 6000 euro eest, luues teadlikult kannatanule vale ettekujutuse, et tegemist on originaalkäekellaga. Tänavu märtsis süüasja arutanud Harju maakohus mõistis Chrisile aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistuse.