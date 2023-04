SÕJAKOKKUVÕTE | Vene eriväelased saavad Ukrainas rappida

Ajaleht The Washington Post kirjutab tuginedes Pentagonist lekkinud dokumentidele, et Vene eriväed kannavad suuri kaotusi. Nimelt tavaliselt antakse eriväljaõppega spetsnaz'i töötajatele kõrge riskiga missioonid, mille jaoks on nad saanud sõjaväe kõige kõrgema väljaõppe – näiteks võiks selleks olla korraldus tappa Ukraina president. Sõja esimestel päevadel olevat dokumentide järgi üks spetsnaz'i üksus just selle eesmärgiga Kiievisse saadetudki. Aga kui Moskva alustas eelmisel aastal oma täiemahulist sissetungi, kaldusid komandörid, kes oma tavaliste väeosade võimetesse skeptiliselt suhtusid, normist kõrvale ja suunasid eriväed otsevõitlusse. Materjalidest selgub, et ainuüksi ühes brigaadis, milles teenis 900 eriväelast, jäi ellu vaid 125 inimest. Paar üksust kaotas kuni 95% oma võitlejatest. Moskval võib nende vägede taastamiseks kuluda kümme, mõnel hinnangul mitukümmend aastat.