PENTAGONI DOKUMENDID: Serbia toetab salaja Ukrainat?

Ehkki Serbia tunnustab Ukraina terviklikkust, on ta siiski Venemaa pikaajaline liitlane. Riigi seisukoht on sõja suhtes neutraalseks jääda ja ta pole ka soovinud sanktsioonidega ühineda. Suur oli seega sõjavaatlejate üllatus, kui lekkinud dokumentidest ilmneb, et Serbia on kas nõustunud saatma või juba saatnud Ukrainale sõjalist varustust.