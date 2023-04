UHKELDAS SEMUDE EES: kes on Pentagoni andmelekkes kahtlustatav Jack Teixeira?

Ent see on vaid üks aspekt tema elust. Ühismeediaplatvormi Discord ühe jututoa kasutajad teavad Teixeirat nimega OG (ameerika kultuuris lühend sõnadest original gangster ehk „originaalne/algupärane gangster“). Esialgu näib, et talle sai saatuslikuks oma siseringi, väikese kõlakoja imetlus, mis talle pähe hakkas.