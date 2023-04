ÕL VIDEO | Toila elanik tõrjub ideed tuumajaamast ja meenutab aega, kui Sillamäel uraani rikastati: lastel kukkusid juuksed peast!

Tuumajaama rajamine on puhtalt teoreetiline, kuid hiljaagu valmis riikliku tuumaenergia töörühma analüüs, mille järgi on Eestis vaid mõned kohad, kuhu saaks jaama rajada. Ehkki nimekiri võimalikest asukohtades on pikk ja lookleb mööda rannikualasid (vaata kaarti), on uuringus eraldi välja toodud neli kohta, mis võidaks tuumajaama rajamisest enim. Uuringu järgi oleks tuumajaam kasulik just Kunda, Loksa, Varbla ja Toila piirkonnale, sest need on „pealinnast kaugemal ja kahaneva ning madala sissetulekuga elanikkonnaga piirkonnad“.