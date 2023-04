VASTUKAJA | Riina Solmani mure naiste arvu kohta Kaja Kallase valitsuses on silmakirjalikuvõitu

Endine regionaalminister Riina Solman kurdab siin veergudel, et Kaja Kallase valitsuse naisministrite arv on langemas, uues valitsuses on neid seitsme asemel viis. See mure on silmakirjalikuvõitu. Kaja Kallas - muide, Eesti ajaloo esimene naispeaminister - on moodustanud naiste arvu poolest Eesti ajaloo kolm kõige edukamat valitsust. Nagu ütleb Õhtulehe staarkolumnist Mart Soidro: pilk protokolli.