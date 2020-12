ÕHTULEHE ARHIIV | Hukkunud jalgpallinaiskonna kapteni mälestuseks 

“Meile ei jõudnud see kohale. Mitte keegi ei uskunud! See polnud lihtsalt võimalik,” meenutab Pärnu jalgpallinaiskonna kapten Gerlin Naisson. Tema sõnul on jalgapallitüdrukud nüüd juba mitu õhtut koos ahastanud. Ja kuidas ilma Annikata edasi mängida? Neiudel on peast läbi käinud ka mõte, et kui pole Annikat, siis ärgu olgu enam ka Pärnu naistejalgpalliklubi. “Siis aga leidsime, et Annika oleks kindlasti tahtnud, et me ka ilma temata edasi mängime. Tema mälestuseks ja austuseks me seda ka teeme,” ütles Naisson.