PIDUR PEALE! Pealinnas võivad ohtlikult parkijad saada topelt suurema trahvi

„Pidevalt kujundame linnaruumi ümber, et autode pääsemine kõnniteedele oleks raskendatud: olgu selleks puude istutamine tänavate rekonstrueerimisel või lilleanumate ja pollarite lisamine, mis on kiirem lahendus,“ rääkis Svet reedel Tallinna pressibriifingul, kus tutvustati lisameetmeid, ohjeldamaks ebaseaduslikku parkimist kõnniteedel. Lühidalt, autojuhte ei huvita Tallinnas, et sõiduautoga kõnniteel sõitmine ja parkimine on keelatud – see on kestev ja ajas kasvav probleem.

Kui 2018. aastal koostati ligi 14 000 hoiatustrahvi, siis 2020. aastal juba 20 000 ja 2022. aastal 30 000 hoiatustrahvi ebaseadusliku parkimise eest. Selleks, et trahvidel oleks suurem mõju, rakendatakse edaspidi teatud juhtudel senise 20eurose trahvimäära asemel 40 euro suurust trahvimäära. Seaduse kohaselt saab määrata 40eurose trahvi liiklusohtliku ja liiklust takistava parkimise eest.

„Mõistame, et ka need trahvid on vaid jäämäe tipp ja rikkumisi on tegelikult rohkem, kuid peame mupo piiratud ressurssi tõhusamalt ära kasutama. Ent liikluskultuur on suuresti iga autojuhi kujundada – seega peavad inimesed ise oma käitumist muutma,“ lisas Svet, et eriti terav probleem on kulleritega, kes on saanud linnaliikluse lahutamatuks osaks. „Kohtume lähiajal suuremate kullerfirmade esindajatega ja otsime koos lahendusi, kuidas nad saavad oma autojuhte mõjutada.“

Suveperioodil hakkab Tallinna tänavatel ringi sõitma ka mupo jalgrattapatrull, kes saab intensiivse autoliiklusega piirkondades kiiremini väljakutsetele reageerida ning rikkujateni jõuda. Kahest ametnikust koosnev patrull hakkab töötama eelkõige kesklinnas, kasutades liikumiseks elektrirattaid. Lisaks ebaseadusliku parkimise kontrollile tegeleb patrull avaliku korra rikkujatega.

„Paraku on puudulik ka praegune seadusandlus, mis ei anna kohalikule omavalitsusele piisavaid õigusi linnaruumi turvalisuse tagamiseks. Nii ei saa linn näiteks trahvida kõnniteedel peatuvaid ja sõitvaid juhte – ainult parkijaid, liiati on trahvimäärad muutmata 2014. aastast. See ei ole ainult Tallinna, vaid paljude kohalike omavalitsuste mure,“ rääkis Svet, kes plaanib peagi ametisse astuvale valitsusele saata ettepanekud seaduste muutmiseks.