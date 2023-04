KÄISED ÜLES! Pealinnas hakatakse valestiparkijaid senisest hõlpsamini kostitama poole priskema trahviga

„Pidevalt kujundame linnaruumi ümber, et autode pääsemine kõnniteedele oleks raskendatud: olgu selleks puude istutamine tänavate rekonstrueerimisel või lilleanumate ja pollarite lisamine, mis on kiirem lahendus,“ rääkis Svet reedel Tallinna pressibriifingul, kus tutvustati lisameetmeid ohjeldamaks ebaseaduslikku parkimist kõnniteedel. Lühidalt, autojuhte ei huvita Tallinnas, et sõiduautoga kõnniteel sõitmine ja parkimine on keelatud – see on kestev ja ajas kasvav probleem.