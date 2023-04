VÄHEM NAISI VÕIMU JUURES | Riina Solman: Kaja Kallase esimeses kahes valitsuses oli mõlemas seitse naisministrit. Uues jääb alles viis

Järgnevad päevad toovad üksikasjalikke analüüse uue koalitsioonileppe kohta. Palju on juba öeldud: maksumuutused teevad rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks, äsja vastu võetud perehüvitiste tõusu tühistamine süvendab meie demograafilist kriisi ning eestikeelsele haridusele üleminekus astutakse samm tagasi. Aga sisuliste hinnangute kõrval tasub tähelepanu pöörata ka ühele olulisele sümboolsele puudujäägile: Eesti esimene naispeaminister Kaja Kallas on ühtäkki otsustanud, et riigivõimu juurde peaks pääsema vähem naisi.