Ärimees Margus Valdes kaebas politsei otsuse kohtusse

Eesti Ekspress kirjutas aasta alguses, et kümned naised süüdistavad ärimees Margus Valdest ahistamises. Lumepall läks veerema, kui 19aastane Katariina Kallaste pärast Valdese juurde tööle kandideerimist sellest avalikult Facebookis kirjutas. Tema postituse all hakkasid kommenteerima kümned naised, kellel olid Margus Valdesega sarnased kogemused, kirjutas Eesti Ekspress. Politsei alustas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel Katariina Kallaste kirjeldatud asjaolude väljaselgitamiseks. Praeguseks on politsei väärteoasjas otsuse teinud. Otsust politsei pole avaldanud, sest see ei ole jõustunud. Margus Valdes on Lääne-Harju politseiosakonna menetlustalituse otsuse peale esitanud kaebuse Harju maakohtule. Seksuaalse ahistamise eest võib karistada rahatrahvi või arestiga.