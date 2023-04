IDEAALKAALU NIMEL ELUAEGNE DIEET? Personaaltreener rahustab: „Keegi ei saa olla elu lõpuni rangel dieedil. Tuleb teha teadlikumaid valikuid.“

Miks suure hurraaga alla võetud kilod sageli mitmekordselt tagasi tulevad? Kas saleda piha jaoks on vaja elu lõpuni dieedil olla? Asjatundjad selgitavad, et kaalu tuleks langetada mõistlikult ja jätkusuutlikult ning karm dieet lõppkokkuvõttes head ei too.