PENTAGONI INFOLEKE: kas Putin põeb vähki, Ukrainal saab laskemoon otsa ja riigis töötavat Läti eriüksused?

Või kuidas suhtuda väitesse, et Ameerika nuhid on suutnud imbuda Vene julgeolekuorganite kõige kõrgematesse ešelonidesse? Nagu kirjutavad lekkinud materjalidega tutvunud Washington Posti ajakirjanikud, siis oli ühel veebruarikuu päeval ameeriklastel väga täpselt teada, et venelaste poolel on antud korraldus rünnata just neid kindlaid sildu ning just neid kindlaid energiataristu objekte.