PENTAGONI INFOLEKE: kas Putin põeb vähki, Ukrainal saab laskemoon otsa ja riigis töötavad Läti eriüksused?

Või kuidas suhtuda väitesse, et Ameerika nuhid on suutnud imbuda Vene julgeolekuorganite kõige kõrgematesse ešelonidesse? Nagu kirjutavad lekkinud materjalidega tutvunud Washington Posti ajakirjanikud, siis oli ühel veebruarikuu päeval ameeriklastel väga täpselt teada, et venelaste poolel on antud korraldus rünnata just neid kindlaid sildu ning just neid kindlaid energiataristu objekte.

„Ma olen mures, et selline asi juhtus. Aga minule teadaolevalt pole seal mitte midagi päevakohast, mil oleks suur kaalukus,“ vahendab Politico sel hetkel oma esiisade saart Iirimaad külastanud president Joe Bideni kommentaari infolekke kohta.

Sellele vaatamata peavad nii lääneriikide luureeksperdid kui ka ajakirjandus infoleket üheks selle sajandi tõsiseimaks prohmakaks, samaväärseks Edward Snowdeni paljastustega kümmekond aastat tagasi. Päevavalgele tulnud saladused tõestavad üheaegselt kaht äärmust.