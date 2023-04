JUHTKIRI | Koolibasseinist veemõnulaks. Mis see siis nüüd oli? Nõukaaeg tuli Tõrvasse tagasi? Või kauboikapitalism?

Igihaljas Eesti seriaalis „Õnne 13“ on episood, kus endise aferisti ja hilisema usumehe Harri Ahvena käe all sai kirikust, mille ehitamiseks oli hoogsalt annetusi kogutud (ja ka heldelt antud), äkki spaa. Põhjenduseks ikka see, et kirikut on keeruline ülal pidada ja spaa toob kõigile palju rõõmu.