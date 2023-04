Coop Lotoga auto võitnud Raja: „Coop on ikka kõige parem pood. Lotoga või ilma lotota, Coop on kõige parem!”

Juhilube Rajal ei ole, ehkki autoga sõita ta oskab. „Omal ajal, kui nooremad olime, siis oli meil Niva,“ meenutab ta. Raja märgib, et siis käis auto saamine teisiti kui praegu. „Abikaasa sai autoostuloa, käisime veel Tallinnas järel.“ Kui luba juba eraldati, tuli auto ka välja osta. „Kui rublasid polnud, siis...“ ei teagi Raja, mis siis saanud oleks.

Loa Niva ostuks said toona vaid väga tähtsad inimesed. „Ei hakanud tol ajal küsima, miks just meile anti. Mees oli mul loomaarst,“ ütleb ta. Nivat täna enam alles ei ole. „Too läks nii kulukaks,“ ohkab Raja. „Oli uus küll, aga kallis pidada.“ Ka abikaasast pole enam sõitjat. „Mees on mul voodihaige, põetan teda, olen pensionärist hooldaja.“

Raja märgib, et kunagi käis ta ka tööl rattaga. „Töötasin Tartu leivakombinaadis, sinna sõitsin ikka rattaga. Sipsti, hommikul tööle ja õhtul koju. Rattaga on tore sõita.” Kesterite pere elab Vana-Kuustes, Tartust paarikümne kilomeetri kaugusel. Jalgrattaga sõidab Raja praegu ka kodupoodi – Põlva-Tartu tee ääres asuvasse Rebase Coopi.

„Hea, kui pood on kodule nii lähedal,“ rõõmustab proua. „Kui linnatulek, siis käin ikka siit Kvartali keskuse Maksimarketist ka läbi. Siia sõidab tasuta buss. Aga muidu käin sinna Rebase Coopi rohkem, see on mul kodupood.“

„Coop on ikka kõige parem pood, midagi ei ole öelda,“ kiidab pikaaegne klient. „Coopis on kõik tore – kui oma kodupoes käin, siis on kõik teada, kus miski asub, kõik on väga hea võtta ja kõik on olemas, mis vaja. Lotoga või ilma lotota, Coop on kõige parem!“

Külarahvas veel ei tea

Võidust rääkis Raja esimesena naabrinaisele. „Ta ei uskunud, ütles, et rumal jutt. Ega ma ise ka uskunud.“ Naabrinaise tütre võttis Raja kaasa auto üleandmisele, et uhke auhind kodukülla toimetada. Muu külarahvas aga võidust veel ei teagi. „Mina ei ole seda reklaami teinud, ma ei saa ju rääkida millestki, mida mul veel polegi,“ on ta ettevaatlik.