Venemeelsete kättemaks? Virumaa ajakirjaniku koju murti sisse ja seejärel põletati maja maha. „Kõige rohkem on kahju kassist, kes jäi tulle.“

„Pidin juba ammu Tallinnasse kolima ja tegin kogu aeg nalja, et ainsad asjad, mis mind Kohtla-Järvel kinni hoiavad, on kass ja maja. Nüüd ei ole kumbagi. See pole must huumor, nii ongi,“ ütleb ajakirjanik Teet Korsten, kelle kodu Kohtla-Järvel pandi pühade ajal kaks korda põlema.