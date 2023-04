PÕRGU ILUSA FASSAADI TAGA: väikelinna maakler läks oma naisele kallale ja vägistas ta. „Ta pidas naist enda omandiks.“

Peale vaadates võiks arvata, et Timo (laste ja endise elukaaslase kaitseks on süüdistatava nimi muudetud – H. M.) naudib unistuste elu. 40. aastates mees elab ühes Eesti väikelinnas ja töötab sealses kinnisvarabüroos. Praegugi leiab tema nime alt mitukümmend müügikuulutust: ostjat ootavad äripinnad, korterid, majad ja tühjad krundid.

Pikka aega paistis kolleegidele ja tuttavatele, et armastav perepea teeb kõik oma naise ja laste jaoks. Ent keegi ei teadnud, kuidas pealtnäha idülliline pereelu on kõigest fassaad. Ja et Timo on kõike muud kui armastav mees.