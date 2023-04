Politsei otsib Tallinnas 16aastast Getterit

Getter ei ole käinud kaks päeva koolis ega läinud koju. Viimati nähti teda kolmapäeval Tallinna kesklinnas, Viru keskuse lähedal. Telefon on tüdrukul välja lülitatud. Varasemalt ei ole Getter nõnda ära jooksnud.

Getter on pikka kasvu, umbes 170cm pikk. Tal on musta värvi juuksed, valgete salkudega. Seljas on Getteril pruun jope, millel tumedates toonides laigud, valge pusa, tumedad püksid ning valged tossud. Kodust lahkudes oli tal kaasas Sony mustad kõrvaklapid ja musta värvi Vansi logoga seljakott. Tüdruk kasutab punast värvi iPhone 14, millel roosakad animatsiooniga kaaned.