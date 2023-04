Vältige volatiilsust ja riske: avastage Kreditex Ühisrahaga investeerimise eeliseid

Üks peamisi riske, mis on seotud aktsiatega kauplemisega, on garanteeritud tulu puudumine. Isegi kui investor uurib hoolikalt ja valib aktsiaid, millesse investeerida, on alati oht, et turu languse korral kaotab ta raha. Seevastu Kreditex Ühisraha garanteerib tootluse 12% aastas, pakkudes investoritele meelerahu ja usaldusväärset tuluallikat.