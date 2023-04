IKKA VEEL TABU: asutused ja ettevõtted tõrjuvad menstruatsioonist rääkivaid plakateid. Arst: see on täiesti ebaloogiline!

„Minu vastuvõtul on käinud naine, kes pärast mõlemat sünnitust hinge vaakus ja intensiivis vereülekannet sai. Tal on terve elu olnud menstruatsiooni kolm esimest päeva nii hullud, et ta ei käi kodust väljas. Ta arvas, et see on osa naise elust. See ei ole nii!“ toob onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Mariken Ross markantse näite, miks peab menstruatsioonist rääkima.