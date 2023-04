Purjuspäisõit viis tõsielustaari Kalvi-Kalle Kruusamäe kohtu alla

Harju maakohus vabastas mullu enne tähtaegselt vanglast väikebussi juhtimisõigust omamata juhtinud ja aastaks vangi mõistetud Kalvi-Kalle Kruusamäe. Ennetähtaegset vabastamisele polnud vastu vangla ega prokuratuur: noor mees on vanglas ennast eeskujulikult ülal pidanud ning vabanedes ootaks teda töökoht. Harju maakohus vabastas Kruusamäe karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega katseajaga kuni tänavu aasta 24. oktoobrini, Talle kehtestati kohustused: mitte tarvitada alkoholi, asuda tööle või võtta end töötukassas arvele ning mitte suhelda talle teadaolevalt alkoholi tarbivate ja/või kriminaalkorras karistatud isikutega. Kohus teatas toona, et usub, et süüdimõistetu on nüüdseks teinud karistusest vastavad järeldused ning oskab edaspidises elus järgida seaduskuulelikkust. Kohtu hinnangul võimaldab Kalvi-Kalle Kruusamäe tingimisi ennetähtaegne vabastamine kohaldada tema üle käitumiskontrolli ning seeläbi teostada järelevalvet väljaspool kinnipidamisasutust, et kindlustada positiivseid muutusi, andes samas Kruusamäele võimaluse tõestada, et ta on asunud paranemise teele ning on võimeline edaspidi järgima seaduskuulekat eluviisi.

Nüüd astus Kalvi Kalle uuesti kohtu ette, seekord süüdistatuna mootorsõiduki juhtumises joobeseisundis, samuti paragrahvis, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist ettevaatamatusest.

2017. aastal kui ka 2018. aastal sai Kalvi-Kalle karistada juhiloata sõitmise eest.