Reisibüroo juhi vahi alt vabastamine jäi jõusse, prokuratuur otsust edasi ei kaevanud

Eesti Ekspressi andmeil kahtlustab Euroopa prokuratuur Eesti üht vanimat reisibürood Baltic Tours ja selle omanikku Andreas Metsamaad suures grupiviisilises kelmuses. Kahtlustuse kohaselt paisutas Baltic Tours arveid salaja kümne protsendi võrra ehk kokku umbes 460 000 euro väärtuses. Harju maakohtu otsusega võeti Metsamaa vahi alla. Metsamaa kaitsja, vandeadvokaat Indrek Leppik vaidlustas maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes tühistas Metsamaa vahi all hoidmise. Prokuratuur pole ringkonnakohtu määrust vaidlustanud, seega on see jõustunud. Lähemaid kommentaare asja kohta, milles Metsamaad kahtlustatakse, praeguses seisus kaitsja ei avalda.