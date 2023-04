SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid lõid Ukraina sõjavangil pea maha

Ühismeedias levib video, milles Vene sõdurid lõikavad Ukraina sõduril pea otsast. Teises videos näidatakse ilma peadeta Ukraina võitlejate laipu. Video autor räägib, et pärast jõhkrat hukkamist võtsid Vene rüüstajad langenud Ukraina võitlejate surnukehadelt jalanõud ja riided ära. „Ärge arvake, et me unustame. Me ei unusta midagi. Me ei andesta neid mõrvu, kõik see saab juriidilise vastuse. Terrori alistamine on hädavajalik. Mitte keegi ei saa sellest aru, kui [maailma] liidrid ei reageeri. Kohe praegu,“ kommenteeris videot Ukraina president. Zelenskõi sõnul on Venemaa „hullem kui ISIS“ ning peab absurdseks seda, et Venemaa saab aprillis olla ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja.