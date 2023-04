MIS JUHTUS MAIEGA? Nõmmel leitud naise surnukeha tuvastati 32 aastat hiljem! „Ta läks hommikul tööle ja tagasi enam ei tulnud.“

2021. aasta sügisel lõhkes uudispomm, kui politsei teatas, et Nõmmelt on kaevetööde käigus leitud noore naise säilmed ja tema surm polnud kaugeltki loomulik. Vigastused luudel andsid uurijatele aimu, et naine tapeti ja maeti madalasse hauda.

Säilmete juurest leitud esemed – korterivõti, Tallinna ühistranspordi kuupilet, riided, rahakott ja muu pudi-padi – vihjasid, et veretöö leidis aset tõenäoliselt millalgi 1990. aastate alguses. Loo avalikustamise järel laekus politseile küll arvukalt vihjeid, ent uurimine seisis pikalt paigal ja naist ei õnnestunud tuvastada. Kuid siis – tänavu veebruaris – saabus kauaoodatud murdehetk.