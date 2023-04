KES AITAKS VÄÄRIKALT SURRA? Geriaater: lahkumine ei peaks kunagi olema nii ränk

Selleks läheks vaja haiglate geriaatriaosakondi, kus tähelepanu saaksid nii tervise-, hooldus- kui ka sotsiaalmured ning kus patsient saaks viibida kauem kui haigla tavaosakondades. „Need haiged, keda keegi ei taha – geriaater just neid tahabki. Need on patsiendid, kellel on 12 probleemi, 20 ravimit ja kelle jaoks meil täna kohta pole.“