MARILIIS PINN | 300 vs. 38 miljonit ehk Ups! Poliitikute arvutusvead sotsiaalmeedias keeravad asjatult vahtu üles

Tõele au andes – ega ma ise parem ole. Näiteks eluaseme intressidelt tulumaksuvabastust analüüsides jõudsin peas selleni, et summa on läbi ajaloo nii pisikeseks jäänud, et täna ei saa selle eest viisakamas kohas kohvigi. Kui see summa pere eelarves tõesti oluline on, siis tõenäoliselt laenu sellele isikule ei antagi. Ehk siis tagasi saab 5 (viis) eurot kuu kohta.