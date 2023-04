JUHTKIRI | Paranoiat meie ühiskonnas üle riigipiiride lainetava hübriidsõja tõttu piisavalt – ja lolli rehepaplust paraku samuti

Tõstatud teema on samas murettekitav – meie IT-võimsus on muutumas tänapäeva tingimustes aina enam hõredaks kanapuuriks, mida on kerge rünnata. Osutused, et paljukiidetud e-residentsuse sildi all võivad riiki sisse lipsata ka füüsilised pahalased, on loodetavasti korralikult arvesse võetud.

Ebamääraselt, laia kaarega joonistatud moslemiterroristide asemel pälvib tähelepanu aga tõik, et paljud Eesti ettevõtjad noolivad Venemaa vale-dmitritest IT-spetsialiste, kel tegelikult ei pruugi olla meie jaoks vajalikku erialast haridust ega oskusigi. Kas tõesti on põhjuseks lihtlabane „vaja on ja saab odavalt kätte“, kuna tulijatel on vesi ahjus, et pääseda oma kodumaa mobilisatsiooni eest?

See on viide kihile meie ühiskonnas, kus peamiseks meelsuseks on kasum. Kus on kama kaks, mis keeles käib asjaajamine kontoris, ja ega meie riigi keele valdamine kellegi eestimeelsust ju tõenda. Paraku aga jäetakse KAPO sõnul sageli veidigi sügavam kontroll tegemata, näiteks ega paista pealtnäha neutraalse riigi passi tagant välja idanaabrite sõjakooli kõrvad.

Palju on küsitud, miks on seda aastaraamatut kui paranoia süvendajat üldse vaja. Seekord on jäetud ettevaatlikkusest mõjuisikud laiemalt nimetamata, et asjatut vahtu vältida. Ka on KAPO juht Arnold Sinisalu rõhutanud, et me ei tohiks endale lubada liiga lihtsustatud vaatepunkti, et iga Vene kodanik on ohtlik. Eks oma osa ole ka selles, et nii nagu iga teinegi perioodikaväljaanne, peab KAPO suutma oma sõnu kohtus tõendada ja nagu ütleb ka Sinisalu, võivad seal vaatenurgad radikaalselt lahkneda.