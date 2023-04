Jordani jalanõud – loo korvpalli ja streetwear'i stiilis riietus

Jordan jalanõud brändi noorimatele fännidele

Muidugi ei unusta tunnustatud bränd ka väikseid spordistiili austajaid. Ameerika kaubamärk pakub laias valikus jalanõude mudeleid, mis vastavad kindlasti kõigile ootustele. Lisaks klassikalistele tossudele on bränd valmistanud jalatseid ka teisteks aastaaegadeks. Sportliku vihjega talvise streetwear'i loomiseks varustage oma last praktiliste Jordan Drip 23 lumesaabastega. Nende ainulaadset ülesehitust on kaunistatud korvpallitossudest inspireeritud elementidega. Uuenduslikud tehnoloogiad ja vastupidavad materjalid hoolitsevad toe eest ja kaitsevad karmi ilma eest.

Kas õues on ilus ja päikeseline ilm? Laste garderoobis võiks sel juhul olla ka paar Jordani plätusid. Need kerged, mugavad ja täiusliku disainiga jalanõud vastavad kõigile nõuetele. Jumpmani logoga plätud on sporti armastavate laste riidekapis samuti üks must-have ese, mis saadab last suurima heameelega ujulas või trennisaalis. Jordani lastejalatsid sobivad hästi nii tüdrukute kui poiste riidekappi. Need on stiilseks täienduseks igapäevastele kooli- ja vabaaja riietele, pakkudes lapsele juba noorest peast täiuslikku välimust.