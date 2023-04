„Kõik eeldavad, et seal läheb lappama.“ Õpipoiss Eesti 200 sammub okkalisel eneseotsingu teel

KES ON PEATEGELANE? Klassikalises tõlgenduses asetseb kõige tähtsam tegelane igas kaadris keskel. Pildil on valitsuskabinetis kohad sisse võtnud (vasakult) Marek Reinaas, Margus Tsahkna ja Lauri Hussar, et anda stardipauk võimuläbirääkimistele Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega.