VIDEOGALLUP | KUIDAS SUHTUVAD EESTLASED AUTOMAKSU? „Mõtlen, et mis minust saab?“ ja „Mul ei ole selle vastu mitte midagi.“

Alates järgmise aasta 1. juulist on uuel valitsusel plaanis kehtestada automaks, millega soovitakse maksustatada nii M- kui ka N- kategooria sõidukeid. Kuigi on täpsed detailid, kuidas automaks töötaks, veel teadmata, siis on välja öeldud, et maksu suurus sõltuks sõiduki CO2 heitest kui ka selle hinnast. Mida arvavad niisugusest plaanist aga autojuhid?