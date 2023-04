KOALITSIOONILEPINGU MÕISTUKÕNED ROHEPÖÖRDEST: aitame värskel kliimaministril helpida kompotti, mille teemas pimesi orienteeruvad sotsiaaldemokraadid seekord kokku vaaritasid

Kaja Kallase eelmise valitsuse moodustamise ajal ei suutnud sotsiaaldemokraadid Isamaale ja Reformierakonnale maha müüa lubadust vähendada riigimetsa raiemahtu. Koalitsioonilepingusse sai üldine udu „vaatame üle RMK raiemahud“. Sellega partnerite valvsus hajus ning lepingusse lisandus: „Metsade majandamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et metsad on CO₂ netosidujad.“ Raiemahust juttu pole, kuid kõik, kes mõistestikku ja Eesti olukorda tunnevad, saavad aru, et see tähendab raiemahu vähendamist. Millist keskkonnateemalist mõistukõnet seekordsest koalitsioonilepingust leiab?