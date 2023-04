SEISUKOHT | Peaminister tegi suure sammu rahva usalduse kaotamise suunas veel enne, kui uus valitsus tegutsemagi hakkas

Esmaspäeval uuris „Aktuaalse kaamera“ reporter talt, miks ei räägitud valimiste eel üldse sellest, et on vaja hakata makse tõstma. Kallas pareeris, et esiteks nad ju rääkisid, et riigi rahaasjad tuleb saada paremasse korda, ja mida muud see peale „maksubaasi laiendamise“ tähendada saab, kui kärpimine välja arvata. Ja teiseks – ega selle kohta ju eriti küsitud kah. Nojah, kui ikka veidigi viisakamast läbi lillede jutust aru ei saa ja õigel ajal õigeid küsimusi esitada ka ei taipa, siis polegi midagi teha.