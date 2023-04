KAHJUNÕUDED KUMMITAVAD: kas rämpstoodet või käpardist teenindajat üldse tohib avalikult kiruda?

Restoranis pakuti jubedat toitu või pärast iluoperatsiooni on tissid sootuks rikutud – sellise portsu otsa võib sattuda igaüks. Asjatundjad selgitavad, kas oma kehva kogemust ikka võib avalikult jagada. Või on targem suu kinni hoida, et mitte veel kohtupinki sattuda?