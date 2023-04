FOTOD | UUS VALITSUS! Riigikogu andis Kaja Kallasele volituse valitsuse moodustamiseks 59 poolthäälega

Kaja Kallas rõhutas, et kokku pandud koalitsioonilepe sisaldab kolme erakonna nägemust kõige olulisematest Eesti ees seisvatest väljakutsetest. „Loodava koalitsiooni osapoolte ühine tahe on tagada igakülgne Eesti riigi julgeolek, investeerida Eesti majanduse konkurentsivõimesse ja energiakindlusse, viia ellu rohereformid koos maksupoliitika kaasajastamisega ning seeläbi suurendada ühiskondlikku heaolu nii tõmbekeskustes kui Eesti väikekohtades. Meie ühine soov on langetada muutlikel aegadel tulevikku vaatavaid otsuseid, et seeläbi suurendada meie inimeste heaolu, pakkuda paremaid teenuseid, hoida eesti keelt ja kultuuri ning tagada parem homne,“ ütles Kallas eile peetud kõnes valitsuse moodustamise aluste kohta.