VIDEO | Eesti Panga ökonomistid: pikaajaliselt valitseb tööturul endiselt tööjõupuudus

Energia- ja toormehindade hüppeline tõus ja Venemaa sõda Ukrainas viisid Eesti majanduse 2022. aasta teises pooles langusesse. Kuigi majanduslanguse mõju jõudis juba osaliselt ka tööturule, püsis hõive siiski suur, tööturul osalemise määr kõrge ning tööpuudus väike. Töökohti aitas säästa see, et üldiselt said ettevõtted tootmiskulu suurenemise edasi kanda oma toodangu hinda ja säilitada kasumlikkuse. Nii oli võimalik vältida tööjõukulude kärpimist ja seeläbi ka suuremaid koondamisi.

Tööhõive kasv 2022. aasta teises pooles võrreldes aasta esimese poolega peatus ning hõive vähenes nendes tegevusharudes, mida kriisid kõige otsesemalt tabasid, eelkõige töötlevas tööstuses. Hõivatute arv aga kokkuvõttes ei kahanenud. Võib arvata, et ettevõtted ootavad majanduskeskkonna paranemist ning soovivad vajalike oskuste ja kogemustega töötajaid ettevõttes hoida, sest pikaajaliselt valitseb tööturul endiselt tööjõupuudus. Hõive edasist arengut silmas pidades on positiivne uudis see, et vabade töökohtade arv töötukassa portaalis on alates 2022. aasta oktoobrist püsinud stabiilne ja kuigi tööandjate hõiveootused muutusid pessimistlikumaks, on need vaid mõõdukalt allpool pikaajalist keskmist.