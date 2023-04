Eesti ei piira kriitiliste taristute juures Venemaa kodanikel maad osta

Täna juba kehtivad Eestis riigikaitselised piirangud kinnisasja omandamiseks ja selle kasutamiseks. Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki mittekuuluvate isikute, sh Venemaa kodanikele, on keelatud kinnisasjade omandamine Eesti väikesaartel ja idapiiri äärsetel aladel mõnede eranditega. Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar on öelnud, et näiteks ei lähe keelu alla korteri omandamine. Oleme tänaseks jõudnud seisukohale, et kehtivasse seadusesse me muudatusi ei planeeri, kuna tuleb hinnata, milline on kehtiva kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) ja Riigikogu menetluses oleva välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu (VUHS) koosmõju kinnisvara omamisega seotud võimalikele ohtudele, selgitab ta. Kui siiski mõne aja möödudes näeme, et kehtiva kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse ja uue välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise seaduse koosmõjul teatud riskid siiski ilmnevad, tuleme uuesti tagasi olemasoleva kehtiva KAOKS-i võimaliku muutmise juurde, lisab ta.