OLEG SAMORODNI | Parteide mõjuagendid: kas mõned erakonnad kasutavad varjatud eesmärkide täitmiseks oma parteituid ruuporeid?

Peaaegu kõigis Euroopa riikides on olemas Kremli-meelsed parteid. Näiteks Saksamaal on see erakond nimega Alternative für Deutschland, AfD (Alternatiiv Saksamaale). Alates selle partei loomisest 2013. aastal on Venemaa sellele poliitilisele organisatsioonile propagandatoetust pakkunud. Pole välistatud ka AfD varjatud rahaline abi Venemaa struktuuridelt. Nüüd näib midagi sarnast toimuvat ka Eestis.