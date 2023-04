LUGEJAKIRI | SUURPERE EMA: lasterikka pere toetuse lõppemisel on kukkumine väga ränk, kaotame kohe kuus 750 eurot

See tähendab, et kui pere kolmas ehk vanim laps lõpetab kooli, siis ei toimu aasta algusest jõustunud lasterikka pere toetuse vähendamist järkjärguliselt kolmandiku jagu lapse kohta (ehk alles jääks 2/3) ning taas kaob summa kohe tervikuna nagu varasematel aastatel. Ainult et varem oli lasterikka pere toetus ja selle ära lõppemise puhul nn kukkumine oluliselt leebem.