OTSE | Riigikogu liikmed küsitlevad peaministrikandidaati Kaja Kallast

Alates 2004. aastast oleme liikunud keskmise Euroopa heaoluriigi suunas. Selles on palju head. Me ei jäta oma inimesi maha ja aitame nõrgemaid. Kui analüüsida valimistulemusi, võib öelda, et meie ühiskond ootab heaoluriigi edasist kasvu ja ei ole valmis sellest loobuma. Aga meie tahtmised ja meie võimalused tuleb viia kooskõlla. Me peame vaatama üle, mida me teeme ja mida me ei tee. Karm reaalsus on see, et ei ole võimalik ehitada üles Põhjamaist heaoluühiskonda samal ajal maksukoormust vähendades. Seda trikki proovis parun Münchhausen ennast juukseidpidi soost välja sikutades. Ei õnnestunud. Viimastel aastatel on olnud mitmed kriisid, mis on nõudnud meilt oma inimeste ja ettevõtete suuremat aitamist. Ma ei ütle, et see on olnud vale, vaid seda on olnud vaja teha. Aga see on toonud endaga kaasa ülalpeetavuse kultuuri, mida me pikalt välja ei kanna. Lootused on olnud majanduskasvu peal, aga energiakriisi, sõda, tervisekriisi ei osanud keegi meist ette näha. Me ei tea, mis kriisid meid lähitulevikus ootamas on. Kogu aeg on olnud tunne, et ega enam hullemaks asjad maailmas minna ei saa. Paraku on saanud.