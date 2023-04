Lapse tapnud koera juhtumi uurimine läks lõpetamisele

Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest. Prokuratuuri pressinõunik Janno Isat on varem öelnud, et kahtlustus esitati kahele inimesele. Tänaseks on kriminaalmenetlus läinud lõpetamisele. Eesti Päevalehe andmeil lõpetati kriminaalasi oportuniteediga.

Last rünnanud koer viidi toona Tallinna Paljassaare varjupaika, kuid napilt kuu aega pärast lapse surmaga lõppenud õnnetust ründas ta taas inimest ja loom pandi magama.