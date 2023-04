Politsei tegi Martin Repinskile trahvi

Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud, et mullu 13. detsembril sõitis Škoda Suberb Tallinnas Sõpruse puiestee 145 juures, kus lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h, sõidukiirusega 59 km/h +/- 4 km/h, millega ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 5 km/h. Kirjeldatud väärtegu on kvalifitseeritud liiklusseaduse järgi ja väärteomenetluse seadustiku alusel määrati Repinskile 25 euro suurune trahv.