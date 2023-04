SÕJAKOKKUVÕTE | Röövitud laste kojujõudmine

31 Hersoni ja Harkivi piirkonnast röövitud last pääses nädalavahetusel tagasi pere juurde. Okupatsiooniajal Krimmi „suvelaagrisse“ toimetatud lapsed polnud oma vanemaid mitu kuud näinud. Krimmis ütlesid okupatsioonivõimud lastele, et nad jäävad sinna kauemaks ja neile leitakse hooldajad. Reuters kirjutab, et lapsed kinnitasid, et mitte ükski täiskasvanu ei teinud vähimatki katset nende pärisvanemaid üles leida. Keeruline operatsioon, mida korraldas organisatsioon Päästke Ukraina, viis lapsed läbi nelja erineva riigi, lõpuks ületasid nad Valgevene-Ukraina piiri, et taas oma vanemate juurde jõuda. Taaskohtumine oli erakordselt tunneterohke.

Pentagonist lekkis kümneid Ukraina sõjaga seotud salastatud dokumente. Muu hulgas sisaldavad need infot mõlemal poolel hukkunute, mõlema poole nõrkuste ja tugevuste kohta. Mõned dokumendid puudutasid ka Washingtoni suhteid liitlastega ning mida nood Ukrainas toimuvast arvavad. Suur osa lekkinud infost on tuttav, kuid dokumentide lekitaja on üritanud neid natuke toimetada. BBC kirjutab, et Kiievi ametnikud räägivad Kremli infooperatsioonist, mõned blogijad netiavarustes aga pakuvad, et tegu on Lääne plaaniga Vene sõjaväe juhatus segadusse ajada.