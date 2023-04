Itaalia tahab laboriliha keelustada

Kuigi nn laborilihas näevad paljud lahendust mitmetele keskkonnaprobleemidele, on Itaalia poliitikud võtnud teise suuna. Keskkonna- ja toidusuveräänsuse minister Francesco Lollobrigida leiab, et laboriliha ning muud „kunstlikul“ teel toodetud toiduained ohustavad Itaalia toidukultuuri ja -pärandit. Temaga on sama meelt ka Itaalia põllumehed.