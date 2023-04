„PAREMA TULEVIKU POOLE.“ Räppar Tobikoer pääseb vangistusest

Kohus usub, et praeguseks vanglas järjest viibitud aeg – üle 3 aasta ja 6 kuu on pannud Marko Kaljuste mõistma, et toimepandud kuriteole järgnevad tema igapäevast elu ja heaolu oluliselt piiravad tagajärjed ning ta on enda õigusvastasest käitumisest ka vajalikud järeldused teinud.