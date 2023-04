ALAR KARIS: „Vähemusse jäänud seisukohaga peab arvestama ja kriitikale vastama.“

Öeldakse, et poliitika on võimaliku kunst. Siiski tuleb olla ambitsioonikam – poliitika on ka kunst teha seda, mida alguses peetakse võimatuks, lausus president Alar Karis oma kõnes riigikogu uuele koosseisule. „Vähemusse jäänud seisukohaga peab arvestama ja kriitikale vastama, siis loob see otsustele laiema põhja ühiskonnas.“