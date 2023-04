SUURPEREDE SOLGUTAMINE? Kärpekirves tabas äsjaloodud toetusi. Lasterikkad pered: kuidas saab rahvas oma riiki nii üldse usaldada?

Vaid mõned kuud kestnud kõrgemad peretoetused muutuvad uue valitsuse tulekuga 200 euro võrra väiksemaks. See tähendab, et kolme kuni kuue lapse puhul saadava 650 euro asemel on tulevikus olev toetus 450 eurot. Enam lapse puhul 850 eurone toetus langeb 650 euro peale. Niisugune jaotus on võimuerakondade sõnul mõeldud õiglasema ja kulutõhusama toetussüsteemi loomiseks.