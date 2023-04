Halduskohus otsustas: 90 karu kütiti õigusvastaselt

Kõnealuse korraldusega andis keskkonnaamet välja load 90 karu küttimiseks. MTÜ Eesti Suurkiskjad leidis, et keskkonnaamet ei talitanud õiguspäraselt ning esitas vastava kaebuse Tallinna Halduskohtule.

6. aprillil rahuldaski kohus kaebuse, millest johtub, et keskkonnaameti korraldus ei olnud õiguspärane.

Vaidlusalused 90 karu on tänaseks kütitud. Kohtu tehtud otsus karude kasuks on oluline, et sääraseid ebaseaduslikke korraldusi rohkem välja ei antaks, leaiab MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja Eleri Lopp.

„Kuigi neid 90 karu ei too miski tagasi, on kohtuotsus oluline kohaliku pretsedendina, et tulevikus taolisi õigusvastaseid korraldusi enam välja ei antaks,“ sõnas Lopp.

Halduskohtu väljastatud otsus peaks suunama keskkonnaametit nii karude kui ka teiste suurkiskjatega sesoses andma välja korraldusi, mis lähtuvad teadusest ja seadustest.

Lopp paneb ka mesinikele südamele, et mesitarusid tuleks elektrikarjustega kaitsta. Mesinikud võiksid ka teadvustada, et karujahti põhjendatakse peaasjalikult just tarude rüüstamise tõttu.